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Отечественный препарат «Коронавир» против COVID-19 направлен в российские клиники 

Lenta.ru 52 минуты назад
Наш препарат против COVID-19 направлен в клиники РФ
Фото: РИА Новости
Отечественный препарат от COVID-19 «Коронавир» (международное непатентованное наименование фавипиравир, ранее оно применялось при лечении лихорадки Эбола) направлен в российские клиники для применения терапии зараженных коронавирусом. Первая партия составляет 7374 упаковки. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе производителя «Р-Фарм».
В компании пояснили, что лекарство ингибирует вирусную РНК-полимеразу, которая участвует в размножении вируса. Его можно применять только в условиях стационара. Препарат нельзя давать детям до 18 лет, противопоказаниями к приему называются беременность и ее планирование, грудное вскармливание, тяжелая почечная и печеночная недостаточности.
8 июля «Коронавир» получил одобрение Минздрава. Он стал третьим российским лекарством с международным наименованием фавипиравир. Первый под названием «Авифавир» был одобрен в конце мая, второй, «Арепливир», — в июне. «Авифавир» уже закупили Саудовская Аравия, Болгария, несколько стран Латинской Америки.
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Коронавирус , Минздрав РФ
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