Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вирусолог объяснила ошибки тестов на коронавирус 

ТК «Звезда» и ещё 12 3 часа назад
Вирусолог объяснила ошибки тестов на коронавирус
Фото: ТК «Звезда»
По словам специалиста, в России применяются 16 тестов на COVID-19 с разной степенью чувствительности.
Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович рассказала, что тесты на коронавирус не всегда могут определить, активен ли вирус, или иммунная система его уже подавила.
Ряду тестов, по мнению специалиста, не хватает чувствительности, и они «могут не заметить небольшое количество антител».
«Если тесты неудачно выбирают антиген, они могут заметить остаточные следы других вирусов», — подчеркнула она в интервью для РБК.
Попович также прокомментировала выводы швейцарского иммунолога Беды Штадлера об отсутствии бессимптомных носителей коронавирусной инфекции.
По ее словам, в России применяются 16 тестов на COVID-19 с разной степенью чувствительности.
«У каждого теста есть ограничения на степень его способности обнаруживать вирус и правильно его определять. Иногда бывают ложные результаты, потому что неудачно выбрали кусочек генома», — уверена Лариса Попович.
Российские тесты, как отметила вирусолог, обладают 95–96% чувствительностью и посоветовала при наличии симптомов сдавать тесты несколько раз.
Видео дня. Как самостоятельно справиться с вросшим ногтем
ТК «Звезда»: последние новости
Врач рассказал о трех вариантах, когда человек не заболеет коронавирусом Врач рассказал о трех вариантах, когда человек не заболеет коронавирусом Пульмонолог назвал способы восстановления легких после COVID-19 Пульмонолог назвал способы восстановления легких после COVID-19 В Москве за сутки скончались 25 пациентов с коронавирусом В Москве за сутки скончались 25 пациентов с коронавирусом
Комментарии
Коронавирус , Новости , Лариса Попович , ВШЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне в панике заметили новый симптом COVID-19
Россияне в панике заметили новый симптом COVID-19
Почему немеют руки и ноги
Почему немеют руки и ноги
Выяснилось, кто не заразится COVID-19
Выяснилось, кто не заразится COVID-19
Российское лекарство от COVID-19 оказалось опасным
Российское лекарство от COVID-19 оказалось опасным
Видео
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Что делать с вросшим ногтем, если вы боитесь врача
04:41
Что делать с вросшим ногтем, если вы боитесь врача
ЗОЖ
Как избавиться от обвисшей после похудения кожи
02:43
Как избавиться от обвисшей после похудения кожи
ЗОЖ
5 вещей, которые надо сделать после укуса клеща
03:23
5 вещей, которые надо сделать после укуса клеща
ЗОЖ
Опасные болезни, которые можно подцепить в водоемах
08:35
Опасные болезни, которые можно подцепить в водоемах
ЗОЖ
Как жить с метеозависимостью
01:39
Как жить с метеозависимостью
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Как оказать первую помощь при инфаркте
02:47
Как оказать первую помощь при инфаркте
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение