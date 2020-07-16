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В Москве зафиксирован низкий темп прироста COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 35 минут назад
В Москве зафиксирован низкий темп прироста COVID-19
Фото: depositphotos.com
Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки зафиксированы в Москве — 0,2% и Подмосковье — 0,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва 0,2%, 2. Московская область 0,3%, 3. Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ 0,4%, 4. Курская область, Республика Дагестан, Калининградская область 0,5%, 5. Карачаево-Черкесская Республика, Калужская область, Брянская область, Новгородская область, Республика Татарстан 0,6%", — говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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