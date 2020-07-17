Мурашко: «Россия делится опытом борьбы с COVID-19 »

Опытом России по борьбе с коронавирусом интересуются многие страны из-за низкого уровня смертности от инфекции, еженедельно Минздрав контактирует с двумя-тремя странами для обмена опытом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

"Методическая роль министерства здравоохранения заключается в том, чтобы максимально обеспечить формат медицинской помощи, соответствующей самым высоким стандартам и правилам… У нас сегодня действует не только мультидисциплинарные, но и мультирегиональные команды. Они позволяют нам в очень короткий промежуток времени донастроить систему, фактически выстроить систему помощи максимально эффективно. Подобная практика в целом, в комплексе со стандартизацией медицинской помощи позволяет Российской Федерации иметь один из самых низких показателей смертности в мире. Поэтому нашим опытом сегодня интересуются многие страны", — сказал Мурашко на совещании в пятницу.

Он отметил, что Россия "практически еженедельно имеет контакты с министерствами здравоохранения двух-трех стран в обмене опытом" по борьбе с коронавирусом. Глава Минздрава РФ подчеркнул, что формирование системы медицинской помощи в регионах России должно выстраиваться с применением лучших практик.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.