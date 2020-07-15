Назван фактор, приводящий к смерти от COVID-19

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что курение обычных и электронных сигарет может привести к тяжелым осложнениям и смерти у пациентов с COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов bioRxiv.

Исследователи пришли к выводу, что никотин в табачных сигаретах и ароматизаторы, содержащиеся в вейпах, способствуют воспалению. Курение табака также приводит к повышенной экспрессии рецептора ангиотензин-превращающего фермента 2 (ACE2), который используется коронавирусом SARS-CoV-2 для проникновения в клетку. Электронные сигареты такого эффекта не оказывали.

Вредное воздействие электронных сигарет с никотином связано с воспалением дыхательных путей, повреждением эпителиальных тканей в легких, повышенной выработкой слизи, окислительным стрессом и повреждением ДНК. По мнению ученых, вредная привычка повышает риск острого респираторного дистресс-синдрома, требующего искусственной вентиляции легких, и цитокинового шторма, то есть системной воспалительной реакции, которая может привести к полиорганной недостаточности.