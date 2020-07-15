Россияне массово заразились COVID-19 на свадьбе

В городе Бабушкин Кабанского района Бурятии 20 человек заразились коронавирусом на свадьбе. Об этом «Российской газете» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По информации издания, на мероприятие были приглашены 35 человек. Круг контактных лиц инфицированных составил 65 человек, за ними ведется медицинской наблюдение. В Роспотребнадзоре надзоре отметили, что это не первый случай распространения вируса в результате проведения массовых мероприятий в регионе.

Ранее массовое заражение коронавирусом произошло в Красногвардейском районе Адыгеи после посещения местными жителями похорон. Инфекция выявлена у 12 человек. Все они присутствовали на похоронах в ауле Бжедугхабль, где собралось много местных селян и приехавших из Краснодарского края родственников. Через несколько дней был госпитализирован один россиянин с подозрением на новый вирус. Позже симптомы ОРВИ появились у еще нескольких участников процессии.