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Россияне массово заразились коронавирусом на свадьбе 

Lenta.ru 2 часа назад
Россияне массово заразились COVID-19 на свадьбе
Фото: АГН «Москва»
В городе Бабушкин Кабанского района Бурятии 20 человек заразились коронавирусом на свадьбе. Об этом «Российской газете» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
По информации издания, на мероприятие были приглашены 35 человек. Круг контактных лиц инфицированных составил 65 человек, за ними ведется медицинской наблюдение. В Роспотребнадзоре надзоре отметили, что это не первый случай распространения вируса в результате проведения массовых мероприятий в регионе.
Ранее массовое заражение коронавирусом произошло в Красногвардейском районе Адыгеи после посещения местными жителями похорон. Инфекция выявлена у 12 человек. Все они присутствовали на похоронах в ауле Бжедугхабль, где собралось много местных селян и приехавших из Краснодарского края родственников. Через несколько дней был госпитализирован один россиянин с подозрением на новый вирус. Позже симптомы ОРВИ появились у еще нескольких участников процессии.
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Коронавирус , Роспотребнадзор
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