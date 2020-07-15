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Новосибирские ученые получили антитела, нейтрализующие коронавирус 

Российская Газета и ещё 11 1 час назад
Ученые получили антитела, нейтрализующие коронавирус
Фото: depositphotos.com
Ученые новосибирского Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН первыми в России сумели получить антитела, способные нейтрализовать коронавирус. Как передает ТАСС, эти исследования могут стать основой для создания специальных терапевтических и профилактических средств в борьбе с COVID-19.
Помимо прочего, результаты этой работы станут подспорьем в изучении особенностей иммунных механизмов при заражении коронавирусной инфекцией и могут быть полезны при создании вакцин. Для получения антител были использованы образцы крови доноров, уже переболевших COVID-19, и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов, тех клеток, что отвечают за формирование иммунитета.
Полученные в Новосибирске антитела способны блокировать взаимодействие возбудителя болезни и клеточного рецептора ACE2, белка, который встроен в клеточную мембрану. Это предотвращает проникновение вируса в клетки-мишени.
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Коронавирус , Новости , РАН
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