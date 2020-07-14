Коэффициент распространения COVID-19 в РФ упал до единицы

Коэффициент распространения коронавируса в России во вторник вновь опустился до единицы, он держится около этой отметки четвертый день подряд. В Москве этот показатель продолжил незначительный рост, на 0,01, и поднялся до уровня 1,08, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
В двух из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших показатель ниже единицы, в остальных — держится около этой отметки или незначительно выше. Самый низкий показатель фиксируется в Иркутской области (0,87) и в Воронежской области (0,9). В Нижегородской и Свердловской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе коэффициент составляет 0,99. В Санкт-Петербурге и в Красноярском крае он составляет единицу, в Подмосковье — 1,02, а в Ростовской области — 1,06.
Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее — к третьему.