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«Ковид идет за мной по следу»: врач высказалась о пандемии 

Анастасия Иванова 3 часа назад
«Оставьте в живых хотя бы кого-нибудь из нас»
Фото: РИА Новости
Врач-аллерголог из Екатеринбурга Анна Петухова высказалась о происходящем на фоне пандемии. По ее словам, пока люди ходят без масок и думают, что коронавируса больше нет, врачи продолжают бороться. Об этом она написала на своей странице в Facebook. "Рамблер" делится историей медика.
Анна Петухова рассказала, что люди в Екатеринбурге не соблюдают меры предосторожности и уже ходят без масок. Для них коронавирус не существует. Знакомая врача даже удивилась, как она ходит в маске в магазин в такую жару.
"Я спросила, как ей живется. Она ответила, что ей в интернете сообщили, что ситуация налаживается. КОВИД УХОДИТ. В ее мире НЕТ КОВИДА".
Однако, по словам врача, это не так: люди с COVID-19 продолжают умирать, а медики — бороться за жизни пациентов.
"В моем мире КОВИД ИДЕТ ЗА МНОЙ ПО СЛЕДУ. Дышит в спину. В моем мире каждый день три миллиона телефонных звонков и просьб о помощи от горстки оставшихся в строю коллег. В моем мире вчера пришло смс от участкового врача: "Сережи нет. " Мы боролись за ее Сережу и за нее 3 недели. Ее удалось отвоевать…вроде бы. Сережа остался по ту сторону войны", — рассказала иммунолог.
При этом врачей, которые могут оказывать помощь больным, становится все меньше. Анна Петухова призвала людей все еще оставаться дома, если они не хотят научиться интубировать себя самостоятельно по роликам на YouTube.
"Ребят, очнитесь! Пожалуйста, оставьте в живых хотя бы кого-нибудь из нас. Прекратите беспредел! Взгляните на мой мир! Помните присказку: " Оставайся дома, если не хочешь, чтобы тебя интубировал гинеколог". Ребят, ГИНЕКОЛОГИ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ. Возможно, слесарь Петя, имея некоторое понимание о трубочках и крантиках, попробует провести вам интубацию. Вот только захочет ли лезть в это пекло?" — написала врач.
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