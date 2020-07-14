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Эндокринолог рассказал о влиянии коронавируса на уровень сахара в крови 

РИА Новости и ещё 19 5 часов назад
Выяснилось, как коронавирус влияет на уровень сахара
Фото: Depositphotos / ralwel
Коронавирус нуждается в энергии, которую получает благодаря глюкозе в организме человека, поэтому у заболевших инфекцией можно наблюдать повышение уровня сахара в крови, рассказал глава ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии", главный внештатный эндокринолог Минздрава, академик РАН Иван Дедов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Интересно, что коронавирус показал: привозят людей, которые никогда не болели сахарным диабетом, и у них на два пункта поднимается, как по линейке, уровень сахара. То есть COVID требуется энергия, глюкоза — это самая быстрая и самая усвояемая. Казалось бы, кислород убивает COVID, по нашему представлению, берет глюкозу из сердца, из печени, из мышц, это основное депо глюкозы, и переводит на себя, эту энергетику использует для того, чтобы устраивать эти штормы",
— сказал Дедов.
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Коронавирус , Другое , Иван Дедов , Владимир Путин , Минздрав РФ , РАН
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