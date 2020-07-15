В ВОЗ не ждут скорого появления вакцины от COVID-19

Старший специалист по вопросам ЧС Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Катрин Смолвуд заявила, что в организации не ждут, что вакцина от коронавируса нового типа будет создана в самое ближайшее время.

Катрин Смолвуд уточнила, что сначала необходимо убедиться в том, что вакцина является эффективной и безопасной для людей.

Во Всемирной организации здравоохранения подчеркнули, что в настоящий момент на стадии клинических испытаний находятся около 15-20 вакцин-кандидатов. По словам Смолвуд, сейчас специалисты делают все возможное, чтобы создать максимально безопасный препарат.