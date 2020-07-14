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Главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников раскритиковал требования санитарных врачей и Роспотребнадзора относительно ограничительных мер из-за коронавиурса.

Мясников в своем Telegram-канале поделился наблюдениями по поводу отдыхающих в Сочи.

«Переполненные пляжи-яблоку некуда упасть, в море — компот из тел. При этом великолепный 50 метровый бассейн при гостинице закрыт. Вернее — на бортик пускают, а плавать — нет! Почему? Низзя, коронавирус! Требования санитарных врачей, Роспотребнадзора! И так повсеместно — на пляжах не протолкнуться, а бассейны и аквапарки закрыты по абсурдным требованиям! Как это называется? Правильно — идиотизм!»,

— отметил он.

По его словам, что такие ограничения «подрывают веру в адекватность действий» Роспотребнадзора в борьбе с распространением коронавируса.

«Когда на площадке у лифта расчерчена дистанция в 1,5 метра, а в сам лифт набивается людей, как сельдей в бочке, не вдохнуть, когда в самолете все в масках (пока стюардессы бегают) при замкнутой системе циркуляции воздуха (там форточку не откроешь!), когда требуют надевать перчатки, не понимая видимо, что если их не менять постоянно, они сами становятся источником заразы. Что перчатки — личное дело каждого, кто хочет предохранить свою кожу от раздражения от частого применения антисептика, что COVID не передается через кожу рук. У всех есть глаза и мозги, за кого нас считают?! Ну, хоть бассейны откройте!»

— возмутился врач.

Мясникова поддержала главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян , добавив, что «именно непонимание логики этих мер уже довело работников и владельцев до бешенства».

«Люди разоряются, теряют работу из-за того, что выглядит как самодурство: в Сочи толпы людей на пляжах, в ресторанах, везде, а именно авквапарки и бассейны остаются закрытыми. Как будто аквапарк когда-то покусал кого-то, кто принял это решение, и это такая личная месть»,

— написала она в Telegram.

Симоньян отметила, что когда чиновники не видят за своими решениями судьбы конкретных людей — «это ожесточает людей».

Ранее Мясников заявил, что вторая волна коронавируса, которую прогнозируют в октябре-ноябре, может не предполагать введение ограничений.

Профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн ранее заявил, что первая волна эпидемии коронавируса подходит к концу, но вторая волна COVID-19 неизбежна.