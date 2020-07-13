Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В мире за сутки выявлено более 215 тыс. случаев COVID-19 

ТАСС 58 минут назад
В мире за сутки выявлено более 215 тыс. случаев COVID-19
Фото: depositphotos.com
Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 215 тыс., превысив 12,7 млн Согласно опубликованным в понедельник вечером данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов увеличилось более чем на 5 тыс. и составило свыше 566 тыс.
По состоянию на 11:00 мск 13 июля в мире было зарегистрировано 12 768 307 инфицированных и 566 654 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 215 539, число умерших увеличилось на 5 037. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 230 370 случаев заражения и 5 285 летальных исходов.
Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 6 669 879. За сутки этот показатель вырос на 129 657. Число умерших там увеличилось на 3 220 и достигло 286 577. В Европе насчитываются 2 925 686 заразившихся и 203 584 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 18 029, количество умерших увеличилось на 229.
Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 286 651, зафиксировано 31 228 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 15 313, умерли 756 человек.
Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 3 225 950. Далее следуют Бразилия (1 839 850), Индия (878 254), Россия (733 699), Перу (322 710), Чили (315 041), Мексика (295 268), Великобритания (289 607), ЮАР (276 242) и Иран (257 303).
ТАСС: последние новости
В Москве от коронавируса в июне умерло на 35% меньше пациентов, чем в мае В Москве от коронавируса в июне умерло на 35% меньше пациентов, чем в мае СМИ: новый штамм коронавируса в Гонконге увеличил свою заразность на 30% СМИ: новый штамм коронавируса в Гонконге увеличил свою заразность на 30% Мурашко призвал россиян в отпуске не забывать о профилактике коронавируса Мурашко призвал россиян в отпуске не забывать о профилактике коронавируса
Комментарии
Коронавирус , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как тело сигнализирует о повышенном тестостероне
Как тело сигнализирует о повышенном тестостероне
Сбежавшая вирусолог рассказала правду о COVID-19
Сбежавшая вирусолог рассказала правду о COVID-19
Первый признак старости, который все игнорируют
Первый признак старости, который все игнорируют
«Правительство снова закрывает страну на карантин»
«Правительство снова закрывает страну на карантин»
Видео
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Как жить с метеозависимостью
01:39
Как жить с метеозависимостью
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
«Чёрная смерть» подступила к границам России
08:08
«Чёрная смерть» подступила к границам России
Болезни и лекарства
Как подействовала вакцина от COVID на добровольцев
00:15
Как подействовала вакцина от COVID на добровольцев
Болезни и лекарства
Первый признак старости, который все игнорируют
04:39
Первый признак старости, который все игнорируют
ЗОЖ
В мире началась третья волна коронавируса
00:57
В мире началась третья волна коронавируса
Коронавирус
Как понять, что у вас метеозависимость
03:30
Как понять, что у вас метеозависимость
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение