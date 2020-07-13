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В ВОЗ рассказали, кто менее подвержен коронавирусу 

РИА Новости 2 часа назад
В ВОЗ рассказали, кто менее подвержен коронавирусу
Фото: РИА Новости
Дети в возрасте до десяти лет меньше всего подвержены заражению коронавирусом и легче переносят вирус, заявила на брифинге в Женеве глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
Такой вывод сделали после исследований по выявлению антител у детей. Выяснилось, что дети старше десяти лет подвержены заражению так же сильно, как подростки и молодежь старше 20 лет. Это означает, что они могут заразиться, но у них будет легкая форма заболевания.
По ее словам, теперь нужно понять, передается ли вирус между детьми.
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Коронавирус , ВОЗ
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