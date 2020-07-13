Ученые доказали наличие врожденных антител к COVID-19

Все новости на карте

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Наличие врожденного иммунитета к коронавирусу существует наверняка, однако обладает им существенно меньше половины человечества, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

"Я думаю, что врожденный иммунитет к коронавирусу есть. Наличие врожденного иммунитета — это общебиологический такой признак, и он свойственен определенной пропорции населения. Я не думаю, что коронавирусная инфекция является каким-то исключением в этом отношении. Но обозначить, какой это процент, невозможно, нужны специальные исследования, которых пока не проводилось", — рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико.

О том, что не все одинаково восприимчивы к коронавирусу, свидетельствует, по мнению эпидемиолога, разная восприимчивость к инфекции людей с той или иной группой крови.

"Группа крови — это признак, который генетически определен, он передается по наследству. Поэтому можно предполагать, что и врожденный иммунитет есть при коронавирусной инфекции тоже", — добавил Брико.

В том, что особенности генетики играют большую роль в восприимчивости человека к короновирусу, согласен и доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

"Вполне возможно, что есть часть людей, которая имеет довольно повышенную устойчивость к коронавирусу за счет именно врожденного иммунитета. Мы точно еще не знаем, как выявлять таких людей. Но это меньше половины, существенно меньше половины", — считает вирусолог.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале

стопкоронавирус.рф