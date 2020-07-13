Мир начал бороться с третьей волной коронавируса 

Китай начал бороться с третьей волной коронавируса, в связи с чем в Гонконге снова ввели меры социальной дистанции. Об этом в понедельник, 13 июля, рассказала глава администрации города Кэрри Лам , передает Daily Mail.

В связи с новыми ограничениями спортивные залы, салоны красоты, многие магазины и кафе снова закрываются. Разрешено принимать и обслуживать не более четырех человек в одном общественном месте. Рестораны будут готовить все блюда и напитки «на вынос» исключительно с 18:00 по 5:00 утра. При этом можно открывать заведение на завтраки и ланчи.

Кроме того, власти снова возобновили обязательный масочно-перчаточный режим в городском транспорте. Штраф за неношение масок составит около 45 тысяч рублей.

«Мы обеспокоены тем, что с таким количеством источников инфекции может появится новая масштабная вспышка в обществе», — заявила представитель местного департамента здравоохранения Чуанг Шук-кван.

В Китае с начала пандемии выявлено почти 85 тысяч зараженных коронавирусом, 79 тысяч из этого числа — вылечившиеся, а 4 642 — скончавшиеся от вызванных осложнений. По состоянию на 13 июля в мире число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 превысило 12,8 миллиона в 188 странах. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 190 тысяч. За весь период пандемии скончался 568 541 инфицированный, более 7 миллионов человек выздоровели.