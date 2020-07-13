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Раскрыты все опасные симптомы коронавируса 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыты все опасные симптомы коронавируса
Фото: Lenta.ru
Ученые Колумбийского университета в США пришли к выводу, что коронавирус SARS-CoV-2 поражает не только дыхательные пути, но и многие другие органы, поэтому COVID-19 не стоит рассматривать только как респираторное заболевание. Обзор, в котором раскрываются все опасные синдромы, которые вызывает инфекция, опубликован в журнале Nature Medicine.
Как пишут авторы работы, коронавирус может вызвать тромботические осложнения, связанные с увеличенной свертываемостью крови, дисфункцию миокарда и аритмию, острые коронарные синдромы, острое повреждение почек, желудочно-кишечные симптомы, гепатоцеллюлярную недостаточность, гипергликемию и кетоз, а также неврологические расстройства, поражение глаз и кожи. Ученые отмечают очень высокий показатель пациентов (5-10 процентов), которым требуется диализ. Неврологические симптомы встречаются у трети всех пациентов
Разнообразие симптомов объясняется тем, что для заражения клеток коронавирус связывается с клеточным рецептором ACE2, который экспрессируют многие ткани вне легких. Вирус наносит прямое повреждение клеткам, что и вызывает многочисленные расстройства и синдромы. Так, повышенная свертываемость крови и возникновение тромбов может быть следствием атакой патогена на клетки, выстилающие кровеносные сосуды. Кроме того, свой вклад вносит и нарушение в работе иммунной системы. Однако механизм поражения сердца пока что остается неясным, хотя предполагается, что ключевую роль играет системное воспаление.
Для борьбы с осложнениями, вызванными при тяжелом течении COVID-19, специалисты рекомендуют использовать антикоагулянтные препараты, стероиды (например, дексаметазон) для подавления иммунитета и воспалительных процессов.
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