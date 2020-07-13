Главврач скорой рассказал о работе в период пандемии

Все новости на карте

Главврач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов заявил в интервью РИА Новости, что во время пандемии каждый нуждающийся в медицинской помощи ее получал, приоритета у больных с диагнозом или подозрением на коронавирус не было.

"Пациент, который нуждается в помощи, должен ее получить, какого-либо приоритета в пациентах у нас нет и не было", — заявил Плавунов.

Он подчеркнул, что работа в условиях коронавирусной инфекции ни в коем случае не исключала работу с другими пациентами.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.