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Главврач московской скорой рассказал о работе в период пандемии 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
Главврач скорой рассказал о работе в период пандемии
Фото: РИА Новости
Главврач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов заявил в интервью РИА Новости, что во время пандемии каждый нуждающийся в медицинской помощи ее получал, приоритета у больных с диагнозом или подозрением на коронавирус не было.
"Пациент, который нуждается в помощи, должен ее получить, какого-либо приоритета в пациентах у нас нет и не было", — заявил Плавунов.
Он подчеркнул, что работа в условиях коронавирусной инфекции ни в коем случае не исключала работу с другими пациентами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Новости , Николай Плавунов , РИА Новости
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