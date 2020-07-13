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Женщина проехалась в лифте и заразила 71 человека 

News.ru 5 часов назад
Женщина проехалась в лифте и заразила 71 человека
Фото: News.ru
Женщина с коронавирусом, но без каких-либо симптомов, совершила минутную поездку в лифте и заразила 71 человека, говорится в исследовании Центра по контролю заболеваний США.
Целью американского исследования было выяснить, какое влияние на эпидемиологическую ситуацию может оказать единственный заражённый человек.
В ходе проверки обстоятельств случаев массового заражения, специалисты изучили вспышку заболевания в двух больницах в Китае. Обнаружилось, что в одно из медучреждений был доставлен мужчина с инсультом, как оказалось, являвшийся носителем нового вируса. За время лечения, он заразил около 20 человек, в том числе, троих своих сыновей, навещавших его. Новые инфицированные распространили вирус ещё на 28 людей, включая врача и медсестёр больницы, а те — ещё дальше, пишет Daily Star.
Медики долго не могли понять, кто же заразил первого заболевшего, они отслеживали все контакты, но картина не складывалась. Тогда исследователи решили проверить всех жильцов многоквартирного дома-башни, в котором он проживал. Выяснилось, что одна из жительниц дома приехала из США, но чувствовала себя хорошо и соблюдала правила режима самоизоляции. При обследовании у неё обнаружились антитела к коронавирусу. Эксперты восстановили картину всех её передвижений и узнали, что она не контактировала ни с кем из заражённых. Таким образом, остался только один возможный источник распространения инфекции — лифт, которым она однажды воспользовалась. Отмечается, что заражение могло происходить через прикосновение к кнопкам лифта.
Наши результаты показывают, как одиночная бессимптомная инфекция SARS-CoV-2 может привести к распространению инфекции среди населения, — заключили авторы исследования.
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Коронавирус , Газета Daily Star
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