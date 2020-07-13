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Врачи Москвы вылечили от COVID-19 165 тыс. человек 

ТАСС и ещё 1 28 минут назад
Врачи Москвы вылечили от COVID-19 165 тыс. человек
Фото: Вечерняя Москва
Еще 394 пациента выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило 164 954. Об этом сообщила в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 394 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 954", — сказала вице-мэр.
Она напомнила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать волонтерами для помощи болеющим или донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
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