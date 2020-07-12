Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Песков назвал невеждами и безумцами отрицающих коронавирус 

Газета.Ru 55 минут назад
Песков назвал безумцами отрицающих коронавирус
Фото: Газета.Ru
В Кремле раскритиковали людей, которые не воспринимают всю серьезность и опасность коронавирусной инфекции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переболевший COVID-19, заявил, что такие люди-скептики как минимум кажутся невеждами, а в худшем случае — безумцами.
"Эта болезнь существует, эта болезнь особенная",
— добавил Песков в эфире телеканала "Россия 1".
Он отметил, что болеть временами бывает страшно.
"Доселе неизведанные какие-то ощущения",
— пояснил он.
Песков сообщил, что у него был выявлен коронавирус нового типа 12 мая. Жена пресс-секретаря Путина Татьяна Навка сообщила, что ее муж выписан из больницы после лечения спустя почти две недели — 25 мая.
Всего в мире на сегодняшний день число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.
Газета.Ru: последние новости
Врач рассказал о способах восстановления легких после коронавируса Врач рассказал о способах восстановления легких после коронавируса Ученый заявил, что коронавирус существовал еще до вспышки в Ухане Ученый заявил, что коронавирус существовал еще до вспышки в Ухане Кабмин поддержит приюты для животных Кабмин поддержит приюты для животных
Коронавирус , Дмитрий Песков , Татьяна Навка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как тело сигнализирует о повышенном тестостероне
Как тело сигнализирует о повышенном тестостероне
Российское лекарство от COVID-19 оказалось опасным
Российское лекарство от COVID-19 оказалось опасным
«Правительство снова закрывает страну на карантин»
«Правительство снова закрывает страну на карантин»
Русский врач из США рассказал о провале их медицины
Русский врач из США рассказал о провале их медицины
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Как подействовала вакцина от COVID на добровольцев
00:15
Как подействовала вакцина от COVID на добровольцев
Болезни и лекарства
Первый признак старости, который все игнорируют
04:39
Первый признак старости, который все игнорируют
ЗОЖ
Как понять, что у вас метеозависимость
03:30
Как понять, что у вас метеозависимость
ЗОЖ
Копеечные методы избавления от боли в сердце
02:34
Копеечные методы избавления от боли в сердце
Народная медицина ЗОЖ
Что поможет избежать солнечных ожогов в жару
03:23
Что поможет избежать солнечных ожогов в жару
ЗОЖ
Как уберечься от укусов комаров и мух
07:07
Как уберечься от укусов комаров и мух
ЗОЖ
Как быстро справиться с гипертонией
03:33
Как быстро справиться с гипертонией
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение