Песков назвал безумцами отрицающих коронавирус

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В Кремле раскритиковали людей, которые не воспринимают всю серьезность и опасность коронавирусной инфекции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , переболевший COVID-19, заявил, что такие люди-скептики как минимум кажутся невеждами, а в худшем случае — безумцами.

"Эта болезнь существует, эта болезнь особенная",

— добавил Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что болеть временами бывает страшно.

"Доселе неизведанные какие-то ощущения",

— пояснил он.

Песков сообщил, что у него был выявлен коронавирус нового типа 12 мая. Жена пресс-секретаря Путина Татьяна Навка сообщила, что ее муж выписан из больницы после лечения спустя почти две недели — 25 мая.

Всего в мире на сегодняшний день число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.