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В США ожидают рост числа смертей от коронавируса 

РИА Новости 3 часа назад
В США ожидают рост числа смертей от коронавируса
Фото: depositphotos.com
Рост смертности от COVID-19 ожидается в США в течение 2-3 недель, заявил помощник министра здравоохранения страны Бретт Жируар.
"Мы ожидаем, что количество смертей увеличится. Если число больше случаев, больше госпитализаций, то да, мы увидим это в течение двух-трех недель, прежде чем эта (ситуация) развернется",
— сказал Жируар в эфире телеканала ABC.
При этом он отметил, что сейчас эффективность лечения в США выше, чем была на начальном этапе эпидемии, поскольку отработаны методики, есть такие препараты как ремдесведир и стероиды.
Также чиновник признал, что вероятность второй волны заболевания осенью весьма реальна, поскольку "90% населения страны еще не были затронуты". По его словам, власти пытаются не допустить того, чтобы заболевание коронавирусом наложилось на сезонный грипп.
В последний месяц в ряде крупных штатов США начался стремительный рост числа заболеваний коронавирусом. Всего с начала пандемии в США зарегистрированы более 3,2 миллиона случаев, скончались около 135 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , телеканал АВС
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