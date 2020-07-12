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Сбежавшая в США китайская вирусолог рассказала правду о коронавирусе 

Суть событий 27 минут назад
Сбежавшая вирусолог рассказала правду о COVID-19
Фото: Суть событий
Сбежавшая в США доктор из Гонконга Ли-Мэн Янь рассказала в интервью Fox News о том, что власти Китая скрывали правду об опасности коронавируса. В ходе беседы женщина отметила, что может оказаться среди «исчезнувших» информаторов, однако заверила, что Пекин был в курсе болезни задолго до того, как заявил об этом.
По ее словам, ведущие вирусологи игнорировали ее исследования, которые она проводила в начале эпидемии. Медик заверила, что они могли бы спасти многие жизни.
Ли-Мэн Янь также рассказала, что ее друг, ученый из Центра по контролю и профилактике заболеваний, знал о передаче вируса от человека человеку задолго до того, как это признали ВОЗ и Китай. Женщина заявила, что рассказала о некоторых результатах своих исследований руководителю, однако он «только кивнул».
Специалисты, которые ранее обсуждали SARS-CoV-2 открыто, вдруг замолчали, пояснила она. «Врачи предупредили: "Мы не можем говорить об этом, но нам нужно носить маски"», — заявила Ли-Мэн Янь.
Тем не менее в китайском посольстве все обнародованные ею данные отвергли и заверили, что никогда не слышали «об этом человеке». На сайте Университета Гонконга, в котором якобы работала вирусолог, страницы бывшей сотрудницы также нет.
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Комментарии 1
Коронавирус , ВОЗ , Fox News
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