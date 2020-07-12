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Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30% 

ИА Regnum и ещё 2 29 минут назад
Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%
Фото: Vse42.ru
Заразность коронавируса SARS-CoV-2 повысилась на 30% из-за мутации его ДНК. Об этом заявил декан гонконгской медицинской школы HK, профессор Габриэль Леунг, слова которого приводит газета South China Morning Post. Леунг известен тем, что консультирует правительство автономии по COVID-19.
По словам Леунга, сейчас один зараженный может передать коронавирус еще четырем людям, тогда как в марте этот показатель равнялся 2,5. Связано это с тем, что новый штамм коронавируса увеличил уровень заражения на 30 процентов из-за мутации ДНК.
«Это начало устойчивой массовой вспышки вируса, которую мы никогда не видели», — подчеркнул профессор.
При этом он отметил, что пока нет никаких данных, что коронавирус стал более смертельным.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH. Предполагается, что он мутировал из штамма S. GH распространяется в шесть раз быстрее, чем другие подвиды коронавируса. Кроме того, он легче прикрепляется к клетками организма.
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