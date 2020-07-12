Более 23 млн тестов на COVID-19 проведено в России

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В Российской Федерации на сегодняшний день, 12 июля, проведено более 23 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«В РФ проведено более 23 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 277 702 человека», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что за сутки проведено 322 тысячи тестов на выявление коронавируса.

Напомним, что в России один из самых высоких уровней охвата населения тестами на коронавирус.