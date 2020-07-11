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Назван новый фактор, повышающий смертность от COVID-19 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
Назван новый фактор, повышающий смертность от COVID-19
Фото: РИА Новости
Высокий уровень сахара в крови удваивает риск смерти от тяжелых форм COVID-19. Об этом говорится в исследовании китайских ученых, опубликованном в журнале Diabetologia.
Выводы специалистов основываются на историях болезни более 600 жителей города Ухань, госпитализированных с коронавирусом в период с 24 января по 10 февраля.
Ученые выяснили, что люди с относительно высоким уровнем глюкозы в крови умирали от вызванных вирусом осложнений в 2,3 раза чаще, чем другие пациенты.
"В этом случае сложно предположить, что все эти люди страдали от ранее необнаруженного диабета, так как общее число больных с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке в 29 процентов, тогда как лишь 12 процентов населения Китая являются диабетиками", — говорится в исследовании.
Специалисты отмечают, что повышенный уровень сахара в крови способствует формированию тромбов и воспалений, а также ухудшает работу сосудов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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