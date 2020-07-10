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Прошедшие сутки стали рекордными по числу заражений коронавирусом в мире 

Lenta.ru 1 час назад
Прошедшие сутки стали рекордными по числу заражений
Фото: Lenta.ru
Прошедшие сутки стали рекордными по числу заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в мире, сообщает Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
За 24 часа суммарно во всех странах выявили 228,1 тысячи новых инфицированных. Предыдущий рекорд в 212 тысяч был установлен 4 июля. Отмечается, что наибольшее число случаев зафиксировано в США, Бразилии, Индии и ЮАР.
Предыдущий рекорд в 212 тысяч был установлен 4 июля. Общее число смертей при этом находится на том же уровне, что ранее — около пяти тысяч в сутки.
Ранее 10 июля сообщалось, что очередной рекорд по числу новых случаев установлен в США — там зафиксировали за сутки почти 66 тысяч инфицированных.
По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире насчитывается более 12,3 миллиона случаев заражения SARS-CoV-2. Жертвами вызванной им болезни COVID-19 стали 556 тысяч человек.
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Коронавирус , ВОЗ , Reuters
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