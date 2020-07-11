Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России провели более 22,7 миллиона тестов на коронавирус 

РИА Новости и ещё 42 1 час назад
В РФ провели более 22,7 миллиона тестов на COVID-19
Фото: РИА Новости
Более 22,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся почти 278 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 22,7 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 277 896 человек", — говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 320 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Первый признак старости, который все игнорируют
Последние новости
ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса Вот кто дал показания против Фургала Вот кто дал показания против Фургала "Не давайте денег Украине, пока она не сдастся" "Не давайте денег Украине, пока она не сдастся"
Коронавирус , Новости , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый признак старости, который все игнорируют
Первый признак старости, который все игнорируют
Простой тест, который определит степень алкоголизма
Простой тест, который определит степень алкоголизма
Российское лекарство от COVID-19 оказалось опасным
Российское лекарство от COVID-19 оказалось опасным
Онколог назвал явные признаки опасной болезни
Онколог назвал явные признаки опасной болезни
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Как подействовала вакцина от COVID на добровольцев
00:15
Как подействовала вакцина от COVID на добровольцев
Болезни и лекарства
Первый признак старости, который все игнорируют
04:39
Первый признак старости, который все игнорируют
ЗОЖ
Как понять, что у вас метеозависимость
03:30
Как понять, что у вас метеозависимость
ЗОЖ
Копеечные методы избавления от боли в сердце
02:34
Копеечные методы избавления от боли в сердце
Народная медицина ЗОЖ
Что поможет избежать солнечных ожогов в жару
03:23
Что поможет избежать солнечных ожогов в жару
ЗОЖ
Как уберечься от укусов комаров и мух
07:07
Как уберечься от укусов комаров и мух
ЗОЖ
Как быстро справиться с гипертонией
03:33
Как быстро справиться с гипертонией
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение