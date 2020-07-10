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Вирусолог: у россиян мог появиться иммунитет к COVID. Тогда новые ограничения не понадобятся 

Ura.Ru 1 час назад
У россиян мог появиться иммунитет к COVID-19
Фото: Ura.Ru
Снижение заболеваемости COVID-19 на фоне снятия ограничений в России может говорить о появлении коллективного иммунитета к болезни. В таком случае стране не грозит новая вспышка и повторный карантин. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал вирусолог Анатолий Альтштейн.
«Возможно, у нас уже какой-то небольшой коллективный иммунитет сформировался. Если при том отношении к противоэпидемическим мерам, которое сейчас у нас есть, заболеваемость по-прежнему будет снижаться, значит можно говорить, что у нас есть какой-то противоэпидемический коллективный иммунитет», — предположил Альтштейн.
Вирусолог допускает и то, что на самом деле в России просто хуже стали учитывать количество зараженных. Поэтому нужно тщательно следить за ситуацией, несмотря на постепенный спад эпидемии, напомнил Альтштейн. Эксперт подчеркнул, что исключать повторного введения карантина нельзя. Если он окажется длительным, это негативно повлияет на экономику и доставит неудобства россиянам.
Ранее представитель ВОЗ Мелита Вуйнович 10 июля предупредила россиян, что в стране возможно повторное введение ограничений из-за коронавируса. Она напомнила, что нужно соблюдать социальную дистанцию.
После этого Минобороны заявило, что скоро заканчивает испытания вакцины от коронавируса. Ведомство отметило, что у все испытуемых успешно получилось сформировать иммунитет. Одновременно ученые из Китая узнали, что после перенесенного коронавируса иммунитет восстанавливается очень долго, пишет агентство Nation news. Проблемы с ним растянутся минимум на четыре недели, уточняют в агентстве.
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Комментарии 1
Коронавирус , Мелита Вуйнович , Министерство обороны , ВОЗ
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