Назван способ восстановить легкие после COVID-19 

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Врач-пульмонолог Кирилл Зыков рассказал, какие физические нагрузки помогут эффективнее справиться с последствиями недуга.

Заведующий кафедрой факультетской терапии и профболезней Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова напомнил, что у многих переболевших COVID-19 ослаблены легкие.

Чтобы помочь органу скорее восстановиться, пульмонолог порекомендовал практиковать аэробные нагрузки — тренировки должны сочетать выраженную нагрузку с менее активными упражнениями и проводиться минимум три раза в неделю.

Курс восстановления длится не менее восьми недель. Продолжительность каждого занятия должна составлять минимум 30 минут.

В плане питания предпочтительны богатые клетчаткой и белком продукты. Плюс содержащие антиоксиданты овощи и фрукты.

Что касается применения лекарств, которые бы способствовали восстановлению, то сейчас в научной среде обсуждается возможное использование бронхолитических препаратов, глюкокортикостероидов. Но пока их применение возможно на уровне экспериментальной терапии.