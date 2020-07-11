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Назван способ восстановить легкие после COVID-19 

Medical Note и ещё 3 2 часа назад
Назван способ восстановить легкие после COVID-19
Фото: Medical Note
Врач-пульмонолог Кирилл Зыков рассказал, какие физические нагрузки помогут эффективнее справиться с последствиями недуга.
Заведующий кафедрой факультетской терапии и профболезней Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова напомнил, что у многих переболевших COVID-19 ослаблены легкие.
Чтобы помочь органу скорее восстановиться, пульмонолог порекомендовал практиковать аэробные нагрузки — тренировки должны сочетать выраженную нагрузку с менее активными упражнениями и проводиться минимум три раза в неделю.
Курс восстановления длится не менее восьми недель. Продолжительность каждого занятия должна составлять минимум 30 минут.
В плане питания предпочтительны богатые клетчаткой и белком продукты. Плюс содержащие антиоксиданты овощи и фрукты.
Что касается применения лекарств, которые бы способствовали восстановлению, то сейчас в научной среде обсуждается возможное использование бронхолитических препаратов, глюкокортикостероидов. Но пока их применение возможно на уровне экспериментальной терапии.
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