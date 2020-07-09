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Подтверждена эффективность защищающего от коронавируса средства 

Lenta.ru 1 час назад
Подтверждена эффективность средства от COVID-19
Фото: Lenta.ru
Ученые Политехнического университета штата Вирджиния представили доказательство, что БЦЖ-вакцина против туберкулеза, обычно применяемая среди детей в странах с высоким риском заболевания, может снизить риск смерти от COVID-19. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
В предыдущем исследовании специалисты уже обнаружили связь БЦЖ-вакцины с низким уровнем смертности. В новой работе они внесли коррективы в данные по разным странам, учитывая такие переменные, как доход, доступ к образованию, медицинское обслуживание, численность и плотность населения, а также распределение по возрасту. Однако во всех случаях корреляция сохранилась.
Например, в ФРГ вакцинация проводилась с 1961 по 1998 год, в ГДР она проводилась десятилетием ранее и прекратилась уже в 1975 году. Это означает, что старшее население в восточной части современной Германии должно быть более защищено от COVID-19, чем их сверстники из западной Германии. Согласно данным, уровень смертности от коронавируса в западных федеральных землях в 2,9 раза выше, чем в восточных. Это указывает на то, что БЦЖ-вакцина может быть использована для профилактики COVID-19.
Однако авторы работы подчеркивают, что выводы являются предварительными. В настоящее время ВОЗ признает, что нет убедительных доказательств, что вакцина против туберкулеза способна защитить людей от COVID-19, и не рекомендуют ее использовать для профилактики. В настоящее время проводятся клинические испытания, чтобы подтвердить этот эффект.
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Коронавирус , ВОЗ
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