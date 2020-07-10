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Названы главные факторы смерти от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Названы главные факторы смерти от коронавируса
Фото: Lenta.ru
Ученые Оксфордского университета в Великобритании назвали главные факторы, повышающие риск смерти при заражении коронавирусом. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.
Исследователи проанализировали данные о более 17 миллионах взрослых и 10 926 смертей среди 40 процентов всех пациентов Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Ученые выяснили, что от COVID-19 в 1,59 раза чаще умирают мужчины, люди пожилого возраста и люди, живущие в одиночестве. Кроме того, африканское и азиатское происхождение тоже связано с повышенным риском. У людей старше 80 лет риск смерти от коронавирусной инфекции в 20 раз выше, чем у людей в возрасте 50-59 лет.
К опасным факторам также относится ожирение, диабет, тяжелая астма и другие респираторные заболевания, хронические заболевания сердца, печени, неврологические и аутоиммунные заболевания. Однако исследователи подчеркивают, что они не обязательно являются причиной тяжелых осложнений. Так, была выявлена отрицательная связь с курением и гипертонией, и это может объясняться влиянием других, неучтенных клинических факторов.
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