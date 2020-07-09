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«Думала кишечник меня покинет»: больные коронавирусом жалуются на серьезные проблемы ЖКТ 

Диана Товсепова 3 часа назад
«Приступы убивают»: у зараженных странные симптомы
Фото: depositphotos.com
В группах поддержки в Сети россияне делятся своим опытом по борьбе с COVID-19. При этом многие стали писать о продолжительном течении болезни средней тяжести и возникших проблемах с кишнечником.
"Болею с начала марта, симптоматика со временем меняется. Уже неделю страшно болит пузо… желудок с кишками болят не переставая, периодически приступы до слез. Что попало не ем, куриные супы, макарошки… ничего, что могло бы спровоцировать…У кого такое было? Что помогло?"
"Думала, что кишечник меня покинет. Дикие боли в животе, кишки будто выворачивало…Убийственные приступы. Так было пару недель, потом вроде успокоилось. Но ЖКТ все равно будто очень слабый",
"Живот периодически сходит с ума. Жуткое вздутие и опоясывающая боль", — жалуются больные в Сети.
При этом, влияние коронавируса на кишечник заметили и ученые. Так, специалисты изучили данные 414 человек с подтвержденной "короной", средний возраст которых составляет 57 лет. У многих из них болезнь протекала в тяжелой форме, а некоторые были подключены к ИВЛ.
Почти у трети пациентов на снимках компьютерной томографии обнаружены нарушения в работе кишечника. У некоторых был диагностирован пневматоз — состояние, при котором газы проникают в толщу стенки кишечника, образовывая там воздушные кисты. У других диагностировали ишемию кишечника и нарушение образования желчи — холестаз.
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