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«Правительство снова закрывает страну на карантин»: СМИ 

Диана Товсепова 5 часов назад
Мир, только недавно вздохнувший с небольшим облегчением после ослабления карантина, вновь ужесточает ограничительные меры. Так случилось в государстве с одной из самых передовых систем здравоохранения в мире.
Как выяснил "Рамблер", израильское правительство приняло решение закрыть клубы, залы торжеств, тренажерные залы, бассейны и концертные залы.
"Правительство снова закрывает страну на карантин", — пишут местные СМИ с 6 июля.
При этом министры решили снова запретить собрания с участием более 20 человек, поэтому во внутренние помещения ресторанов теперь тоже не будут пускать тех, кто превышает это количество. На верандах разрешили размещать до 30 гостей.
Новые ограничения коснулись и государственных организаций, которые должны будут перевести 30% сотрудников на удаленную работу.
Кроме того, будет приостановлена работа летних детских лагерей, однако министры отказались закрывать синагоги, церкви и мечети, но ограничили число молящихся до 19 человек.
В общественном транспорте числ пассажиров ограничили до 20 человек. Но в автобусах к тому же должны быть открыты окна и быть выключен кондиционер. Интересно, что в поездах ограничения не вводятся.
Такие меры были приняты потому, что число зараженных COVID-19 на данный момент значительно выше, чем во время весеннего пика эпидемии. Минздрав Израиля обеспокоен положением дел, несмотря на то, что в стране зафиксирована одна из самых низких летальностей в мире — 1,1% и один из самых высоких уровней тестирования населения.
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Коронавирус , Видео , Минздрав РФ
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