Мир, только недавно вздохнувший с небольшим облегчением после ослабления карантина, вновь ужесточает ограничительные меры. Так случилось в государстве с одной из самых передовых систем здравоохранения в мире.

Как выяснил "Рамблер", израильское правительство приняло решение закрыть клубы, залы торжеств, тренажерные залы, бассейны и концертные залы.

"Правительство снова закрывает страну на карантин", — пишут местные СМИ с 6 июля.

При этом министры решили снова запретить собрания с участием более 20 человек, поэтому во внутренние помещения ресторанов теперь тоже не будут пускать тех, кто превышает это количество. На верандах разрешили размещать до 30 гостей.

Новые ограничения коснулись и государственных организаций, которые должны будут перевести 30% сотрудников на удаленную работу.

Кроме того, будет приостановлена работа летних детских лагерей, однако министры отказались закрывать синагоги, церкви и мечети, но ограничили число молящихся до 19 человек.

В общественном транспорте числ пассажиров ограничили до 20 человек. Но в автобусах к тому же должны быть открыты окна и быть выключен кондиционер. Интересно, что в поездах ограничения не вводятся.