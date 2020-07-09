Медицинские маски сравнили с презервативами 

Исследования в США и Великобритании показали, что мужчины реже носят маски для защиты от коронавируса, чем женщины. Многие воспринимают их как «презервативы для лица», подрывающие их мужественность. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал эволюционный психолог Найджел Барбер.

«Склонность к риску отражается в разных аспектах поведения. У масок, как и у презервативов, помимо функции, отвечающей интересам общества, есть функция самозащиты. И все же у масок и презервативов есть ключевое различие: маски носят на людях, а презервативы — нет», — сказал психолог.

Однако мужчины, которые не надевают маски, — это не те же самые «альфа-самцы», которые не пользуются презервативами, подчеркнул психолог. По его словам, мужчины более склонны к неоправданному риску, потому что их с детства учат не бояться трудностей. Кроме того, им важно демонстрировать свою бесстрашность перед друзьями.

Барбер уверен, что таких людей можно убедить носить маски, лишь взывая к тому, что они необходимы для защиты окружающих и дорогих им людей. Если же и этот аргумент не действует, то ношение масок следует сделать обязательным, считает психолог.

Ранее ученые развеяли миф о вреде средств индивидуальной защиты. По мнению специалистов, люди пытается придумать обоснование своему нежеланию носить маски и придумывают, что они вредны.

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