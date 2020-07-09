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В ВОЗ назвали способ избежать второй волны коронавируса в России 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
В ВОЗ сообщили, как избежать второй волны COVID-19 в РФ
Фото: РИА Новости
Россияне могут избежать второй волны коронавируса. Для этого надо учитывать опыт стран, где она уже началась, и принимать соответствующие меры. Их «Известиям» назвала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
По ее словам, сейчас властям необходимо контролировать распространение вируса и следить за зараженными. Гражданам же следует продолжать соблюдать дистанцию, мыть руки, носить маску в общественных местах, обращаться к врачу при появлении симптомов ОРВИ.
«Чем безопаснее поведение каждого человека с точки зрения распространения вируса, тем выше вероятность того, что мы сможем предотвратить или контролировать вторую волну», — сказала Вуйнович.
Еще один способ не вводить жесткие ограничительные меры — сохранять готовность системы здравоохранения принимать и лечить новых пациентов, пока не появится безопасная эффективная вакцина и лекарство, уточнила собеседница издания.
Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов говорил, что вторая волна инфекции в России неизбежна, потому что у населения не выработалось достаточно иммунитета. При этом, по его мнению, таких жестких ограничений, как при первой волне, уже не будет.
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Комментарии
Коронавирус , Мелита Вуйнович , Александр Горелов , ВОЗ , Роспотребнадзор , газета "Известия"
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