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Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 44 2 часа назад
Вакцинация от коронавируса в РФ будет добровольной
Фото: depositphotos.com
Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в России планируется проводить лишь тем, кто этого пожелает, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«У нас вакцинация в любом случае идет только с согласия самого гражданина. Мы видим, что сегодня интерес к вакцине достаточно высокий. Потому то люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации, причем я хочу сказать, что за этот период увеличилось число сторонников вакцинации»,
— сказал Мурашко в эфире «России 1», передает ТАСС.
Глава ведомства также призвал россиян в отпуске не забывать о профилактике коронавируса.
Он сообщил, что в России есть около двух десятков вакцин от вируса.
«Те [вакцины], которые сегодня показали себя уже как перспективные кандидаты, это 17 вакцин, и над ними более углубленно ведется работа»,
— пояснил министр.
На сегодняшний день данных о возможности полного отсутствия реакции иммунитета на коронавирус нет, добавил глава ведомства.
По словам Мурашко, в российских больницах на данный момент 112 тыс. пациентов с коронавирусом.
Ранее Минздрав сообщал, что Россия и Германия изучают возможность по изготовлению российской вакцины против коронавируса на немецких мощностях.
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Коронавирус , Другое , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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