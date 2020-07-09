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Назван способ спрогнозировать тяжелое течение коронавируса 

Lenta.ru и ещё 2 7 часов назад
Назван способ предсказать тяжелое течение COVID-19
Фото: Globallookpress.com
Чтобы оценить вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции у пациента, нужно провести два теста в начале заболевания. Речь идет о ПЦР (полимеразной цепной реакции, показывающей наличие генома возбудителя болезни) и ИФА (иммуноферментном анализе или анализе на антитела). Об этом пишет газета «Известия».
Ученые из Университета науки и искусств китайской провинции Хубэй сделали вывод, что у пациентов с тяжелым течением этого заболевания наблюдается поздняя выработка антител типа IgM, которые позволяют организму бороться с инфекцией. Такие антитела типичны для больных коронавирусом, однако тест выявляет их лишь у 82,2 процентов зараженных.
Остальные же более тяжело переносят болезнь и попадают в палаты интенсивной терапии.
Таким образом, спрогнозировать тяжелое течение COVID-19 можно при последовательном проведении двух анализов: выявлении наличия инфекции, а затем антител к ней. Выводы китайских коллег оценили и российские ученые.
«Методика представляет большой интерес, однако она сделана на небольшой выборке пациентов, и поэтому, на мой взгляд, необходимо более масштабное исследование возможностей использования ИФА при диагностике инфекции, вызванной COVID-19», — заявила старший научный сотрудник Института Х-Вio Тюменского госуниверситета Мария Орлова. По ее словам, такие тесты будут наиболее актуальны для людей пожилого возраста.
Ранее сообщалось, что ученые Кливлендской клиники (США) создали инструмент, позволяющий без теста предсказать и диагностировать заражение коронавирусом. Они создали онлайн-калькулятор, который может спрогнозировать вероятность заболевания COVID-19. Инструмент работает на основе данных о человеке, включающих возраст, пол, этническую принадлежность, наличие или отсутствие хронических заболеваний и регион проживания.
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Комментарии 3
Коронавирус , Мария Орлова , газета "Известия"
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