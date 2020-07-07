Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ВОЗ прокомментировала вероятную передачу коронавируса по воздуху 

Lenta.ru 30 минут назад
ВОЗ высказался о передаче коронавируса по воздуху
Фото: Henry Nicholls / Reuters
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прокомментировали гипотезу о передаче коронавируса по воздуху. Слова технического эксперта Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци приводит РИА Новости.
В ВОЗ считают, что вероятность воздушной передачи вируса в общественных местах существует, например, в закрытых, плохо проветриваемых помещениях при большом скоплении людей. При этом Аллегранци отметила, что для официального подтверждения необходимо собрать и верно обработать соответствующие доказательства.
Сейчас рекомендации ВОЗ говорят о том, что вирус быстро оседает на поверхности, потому что содержится в больших тяжелых каплях. Если версию о нахождении коронавируса в виде мелких частиц докажут, ВОЗ придется поменять указания. Так, в помещении будет необходимо надевать маски, а медики будут вынуждены надевать маски с самым сильным фильтром, который не пропускает даже мельчайшие частицы. То же касается и помещений: там нужно будет устанавливать более мощные фильтры, снижать циркуляцию воздуха, а также обеззараживать их с помощью ультрафиолета.
Видео дня. Названы продукты, эффективно укрепляющие суставы
Последние новости
В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Кремль прокомментировал слухи об отмене Путиным встречи с Рогозиным Кремль прокомментировал слухи об отмене Путиным встречи с Рогозиным Разоблачителя сталинских репрессий попросили посадить за педофилию Разоблачителя сталинских репрессий попросили посадить за педофилию
Комментарии
Коронавирус , ВОЗ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта главная причина смерти от коронавируса
Раскрыта главная причина смерти от коронавируса
Из аптек России исчезли четыре важных препарата
Из аптек России исчезли четыре важных препарата
Врачи назвали лучший напиток для гипертоников
Врачи назвали лучший напиток для гипертоников
Назван самый полезный для сердца витамин
Назван самый полезный для сердца витамин
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Как быстро справиться с гипертонией
03:33
Как быстро справиться с гипертонией
Болезни и лекарства
Почему нестерпимо чешется место укуса комара
07:07
Почему нестерпимо чешется место укуса комара
ЗОЖ
Названы продукты, эффективно укрепляющие суставы
03:38
Названы продукты, эффективно укрепляющие суставы
Болезни и лекарства
Грозит ли России «чёрная смерть» из Китая
01:16
Грозит ли России «чёрная смерть» из Китая
Болезни и лекарства
Кому грозит цистит
03:49
Кому грозит цистит
Болезни и лекарства ЗОЖ
Незаметные симптомы авитаминоза
04:34
Незаметные симптомы авитаминоза
ЗОЖ
Как понять, грозит ли вам диабет
02:53
Как понять, грозит ли вам диабет
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение