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В Екатеринбурге от COVID-19 вылечили ветерана ВОВ 

ТАСС и ещё 10 1 час назад
В Екатеринбурге от COVID-19 вылечили ветерана ВОВ
Фото: Аргументы Недели
Врачи екатеринбургской больницы № 40 вылечили 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны, у которого был выявлен коронавирус. У него была диагностирована двусторонняя пневмония с 50-процентным поражением легких, сообщили в четверг в оперативном штабе Свердловской области.
"Василий Иванович родился в 1927 году, войну прошел в железнодорожных войсках, и после весь его трудовой путь был связан с армией. Буквально накануне 94-летия тяжело заболел. Кроме коронавируса, врачи диагностировали у него двустороннюю вирусную пневмонию с 50-процентным поражением легких. Но, к счастью, врачи сумели помочь уральцу, полностью вылечив его и от COVID-19, и от пневмонии", — говорится в сообщении с уточнением, что болезнь осложняли проблемы с сердцем.
В больнице ветеран находился почти три недели. "Новую инфекцию ветеран переносил тяжело, да и пребывание в стационаре для пациентов такого возраста — большой стресс", — уточнили в оперштабе.
Всего в регионе зарегистрировано 15 068 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 276 — за последние сутки.
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