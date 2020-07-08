Кабмин разработает меры в случае второй волны COVID-19

Решения об ограничениях на случай возможной второй волны распространения коронавируса будут принимать в штабе по борьбе с инфекцией, который создан в правительстве России . Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Только [правительственный] штаб полномочен принимать какие-то решения на этот счет", — отметил он.

Представитель Кремля добавил, что "ситуация, связанная с пандемией, так или иначе продолжается, хотя налицо тенденция улучшения этой ситуации". По его словам, динамика по регионам России пока различается. "Соответственно продолжаются и полномочия глав регионов (в сфере борьбы с коронавирусом — прим. ТАСС)", — заключил он.