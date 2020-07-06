Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Директор лаборатории в Ухане высказался об утечке вируса 

Lenta.ru и ещё 3 54 минуты назад
Директор лаборатории в Ухане высказался об утечке
Фото: Lenta.ru
Директор вирусной лаборатории в китайском Ухане, в котором началась вспышка коронавируса, прокомментировал информацию о возможной утечке инфекции. Об этом сообщает Daily Mail.
Доктор Юань Жимин (Yuan Zhiming) заявил, что без его разрешения в здание лаборатории «не может влететь даже комар», поскольку в учреждении обеспечены все необходимые меры безопасности.
«Когда некоторые люди предполагали, что мы проводим эксперименты над животными для их продажи, или что эти животные могут сбежать из лаборатории, они фактически не имели представления об устройстве и работе нашей лаборатории», — сказал он.
В Уханьской национальной лаборатории биологической безопасности при Академии наук Китая, также известной как лаборатория P4, хранится более 1,5 тысячи штаммов различных вирусов, отмечает Daily Mail.
Последние новости
В России подсчитали уровень бедности В России подсчитали уровень бедности Великобритания ввела санкции против Александра Бастрыкина и еще 24 россиян Великобритания ввела санкции против Александра Бастрыкина и еще 24 россиян Актеру Михаилу Ефремову предъявили обвинение Актеру Михаилу Ефремову предъявили обвинение
Коронавирус , РАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подозрение на бубонную чуму выявлено в Китае
Подозрение на бубонную чуму выявлено в Китае
Врачи назвали лучший напиток для гипертоников
Врачи назвали лучший напиток для гипертоников
Назван самый полезный для сердца витамин
Назван самый полезный для сердца витамин
«Почему одни болеют тяжело, а другие — нет?»
«Почему одни болеют тяжело, а другие — нет?»
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Названы продукты, эффективно укрепляющие суставы
03:38
Названы продукты, эффективно укрепляющие суставы
Болезни и лекарства
Грозит ли России «чёрная смерть» из Китая
01:16
Грозит ли России «чёрная смерть» из Китая
Болезни и лекарства
Кому грозит цистит
03:49
Кому грозит цистит
Болезни и лекарства ЗОЖ
Незаметные симптомы авитаминоза
04:34
Незаметные симптомы авитаминоза
ЗОЖ
Как понять, грозит ли вам диабет
02:53
Как понять, грозит ли вам диабет
Болезни и лекарства ЗОЖ
Что будет, если все время пить кофе на пустой желудок
02:23
Что будет, если все время пить кофе на пустой желудок
ЗОЖ
Как справиться с болью в шее
02:28
Как справиться с болью в шее
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение