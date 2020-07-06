Директор лаборатории в Ухане высказался об утечке

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Директор вирусной лаборатории в китайском Ухане, в котором началась вспышка коронавируса, прокомментировал информацию о возможной утечке инфекции. Об этом сообщает Daily Mail.

Доктор Юань Жимин (Yuan Zhiming) заявил, что без его разрешения в здание лаборатории «не может влететь даже комар», поскольку в учреждении обеспечены все необходимые меры безопасности.

«Когда некоторые люди предполагали, что мы проводим эксперименты над животными для их продажи, или что эти животные могут сбежать из лаборатории, они фактически не имели представления об устройстве и работе нашей лаборатории», — сказал он.