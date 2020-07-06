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Оценена вероятность распространения чумы в России 

Lenta.ru 3 часа назад
Опасности распространения чумы в России нет, возможны лишь единичные заражения. Об этом РИА Новости сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
Оценивая вероятность распространения инфекции на российской территории, специалист пояснил, что от этой болезни существуют вакцина и лекарство. «Чума — это не коронавирус, поскольку есть вакцина, можно привиться, особенно сотрудники противочумной службы, они себя прививают, население каких-то отдельных районы прививают», — добавил он.
По мнению Малеева, заразившиеся бубонной чумой в Китае и Монголии, вероятно, употребляли в пищу сурков. Жителям России этого делать не стоит, подчеркнул эксперт.
Он также сказал, что единичные случаи заражения чумой в России возможны.
«Хотя они не будут вызывать какого-то распространения, местные врачи знают, как работать с чумой. Это не новая инфекция», — отметил Малеев.
В начале июля вспышка бубонной чумы зафиксирована в граничащей с Россией Западной Монголии. В больницу доставили 27-летнего мужчину и женщину (возраст не уточняется). Последняя находилась в критическом состоянии. После заболевания с ней прямо контактировали 60 человек и косвенно — 400. Известно, что причиной заражения послужило то, что оба жителя Монголии употребили в пищу сырое мясо сурка.
Позже в Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Повышенный уровень угрозы сохранится в автономном районе Внутренняя Монголия, так как у пациента, попавшего в больницу города Баян-Нур, подтвердили заболевание.
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