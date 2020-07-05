СМИ: Индия обогнала РФ по числу заразившихся COVID-19

Индия обогнала к вечеру воскресенья Россию по общему количеству случаев заражения коронавирусом, заняв по этому показателю третье место в мире. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные о числе заболевших, полученные из разных штатов страны.

По этой информации, общее число инфицированных в Индии составило около 690 тыс. человек, тогда как в России этот показатель составляет более 681 тыс. Таким образом, Индия уступает по числу заболевших за время пандемии только США и Бразилии.

Индийское министерство здравоохранения и благополучия семьи пока не подтвердило эти данные.

Утром в воскресенье, по официальным данным этого ведомства, общее число заболевших в Индии составило 673 165, число инфицированных с утра субботы до утра воскресенья выросло на 24 850, что стало рекордом в этой стране за все время пандемии.