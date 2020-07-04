Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученый предупредил о последствиях коронавируса для организма 

Парламентская газета и ещё 11 2 часа назад
Ученый предупредил о последствиях коронавируса
Фото: Парламентская газета
У некоторых переболевших COVID-19 симптомы не проходят даже через несколько месяцев после выздоровления — среди таких пациентов есть люди, никогда не испытывавшие проблем со здоровьем, заявил профессор Гарвардского университета Тобиас Курт РБК.
«Есть пациенты, у которых не проявляется никаких симптомов, но есть и те, кто испытывает проблемы, — в частности, с легкими. Некоторые молодые люди не могут заниматься спортом даже спустя несколько месяцев после болезни»,
— рассказал эксперт.
Он пояснил, что пока вирус COVID-19 не изучен достаточно подробно, чтобы исследователи могли с уверенностью сказать, будут ли связанные с ним проблемы со здоровьем хроническими или исчезнут со временем.
По словам ученого, миру вряд ли в ближайшее время удастся избавиться от нового вируса. Нужно надеяться на сдерживание COVID-19 и предупреждение масштабных очагов инфекции, указал он.
Видео дня. Что будет, если пить кофе на пустой желудок
Парламентская газета: последние новости
Врач рассказала, какие лекарства спасают жизнь при коронавирусе Врач рассказала, какие лекарства спасают жизнь при коронавирусе Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 10,7 миллиона Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 10,7 миллиона Невролог перечислил причины появления мигрени Невролог перечислил причины появления мигрени
Коронавирус , Гарвардский университет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВОЗ заявила об ускорении распространения COVID-19
ВОЗ заявила об ускорении распространения COVID-19
Лето в короне: что будет дальше
Лето в короне: что будет дальше
ВОЗ предрекла наихудший сценарий пандемии
ВОЗ предрекла наихудший сценарий пандемии
Мясников назвал способ снизить риск онкологии
Мясников назвал способ снизить риск онкологии
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Кому грозит цистит
03:49
Кому грозит цистит
Болезни и лекарства ЗОЖ
Незаметные симптомы авитаминоза
04:34
Незаметные симптомы авитаминоза
ЗОЖ
Как понять, грозит ли вам диабет
02:53
Как понять, грозит ли вам диабет
Болезни и лекарства ЗОЖ
Что будет, если все время пить кофе на пустой желудок
02:23
Что будет, если все время пить кофе на пустой желудок
ЗОЖ
Как справиться с болью в шее
02:28
Как справиться с болью в шее
Болезни и лекарства
Чем опасна железодефицитная анемия
02:42
Чем опасна железодефицитная анемия
Болезни и лекарства ЗОЖ
Когда подходит йод, а когда — зеленка
00:54
Когда подходит йод, а когда — зеленка
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение