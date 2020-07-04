Ученый предупредил о последствиях коронавируса

У некоторых переболевших COVID-19 симптомы не проходят даже через несколько месяцев после выздоровления — среди таких пациентов есть люди, никогда не испытывавшие проблем со здоровьем, заявил профессор Гарвардского университета Тобиас Курт РБК.

«Есть пациенты, у которых не проявляется никаких симптомов, но есть и те, кто испытывает проблемы, — в частности, с легкими. Некоторые молодые люди не могут заниматься спортом даже спустя несколько месяцев после болезни»,

— рассказал эксперт.

Он пояснил, что пока вирус COVID-19 не изучен достаточно подробно, чтобы исследователи могли с уверенностью сказать, будут ли связанные с ним проблемы со здоровьем хроническими или исчезнут со временем.

По словам ученого, миру вряд ли в ближайшее время удастся избавиться от нового вируса. Нужно надеяться на сдерживание COVID-19 и предупреждение масштабных очагов инфекции, указал он.