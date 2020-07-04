Насколько велик риск заразиться коронавирусом 

В России и большинстве стран сегодня ситуация такая: строго карантина уже нет, но коронавирус никуда не делся и остается угрозой для тех, кто еще не успел его подхватить. А таких людей очень и очень много — в разы больше, чем уже переболевших. То есть вирусу еще есть где разгуляться, а нам пока нечего ему противопоставить, кроме защитных сил собственного организма.

Разбираемся, насколько обычный человек сейчас рискует заразиться.

А себя ты посчитал?

Чтобы понять степень риска, проведем подсчеты, исходя из числа активных на данный момент случаев заражения (официальная статистика по коронавирусу) и численности населения в конкретном месте (данные Росстата на 2020 год).

Всего в России на 3 июля выявлено 667 883 случая коронавируса. Вычитаем выздоровевших и умерших — и получаем число активных случаев: 220 131. Население страны — 146 миллионов.

Выходит, что в среднем 1 из 700 россиян оказывается зараженным. Однако численность населения резко различается в разных субъектах, так что посмотрим конкретно по городам и регионам.

В Москве в настоящий момент заболевает 1 из 200 человек.

В Питере — 1 из 1 300 человек.

В Волгоградской области (навскидку для сравнения) — 1 из 700 человек.

Кстати, с открытием внутреннего туризма многие сейчас поедут в популярные места отдыха в регионах. Пробежимся по ним:

В Алтайском крае — 1 из 2 000 человек оказывается зараженным.

На Кубани — 1 из 5 тысяч.

В Крыму — 1 из 10 тысяч.

Европа, напомним, россиян пока к себе не пускает. А учитывая наш по-прежнему высокий ежедневный прирост инфицированных, возможно, не пустит еще долго.

В самих европейских странах риск заражения для обычного человека (т.е. не пожилого и не имеющего серьезные хронические болезни) в целом оценивался в июне как средний. Причем Европейский центр профилактики и контроля заболеваний брал за основу условия, когда продолжается существенное распространение вируса и не соблюдается социальное дистанцирование.

Где проще всего заразиться?

Хорошая новость: свежие зарубежные исследования показали, что риск заразиться через мимолетные контакты на улице или через поверхности — маловероятен. И вообще, находиться на воздухе, даже если там полно людей, в целом намного безопаснее, чем с теми же людьми в замкнутом помещении.

Главный способ заражения сейчас — это продолжительное близкое общение, взаимодействие лицом к лицу. Максимальный риск представляют людные мероприятия в замкнутом пространстве, особенно в плохо вентилируемых тесных помещениях, пишет WSJ, ссылаясь на выводы ученых.

Три фактора риска

Вот три условия, при которых вы больше всего рискуете заразиться, если поблизости окажется носитель коронавируса.

Закрытое непроветриваемое помещение, кондиционер

Инфицированному не обязательно чихать и кашлять — даже когда он говорит и просто дышит, он распространяет мельчайшие брызги, которые долго держатся в воздухе. Другие могут вдыхать их напрямую.

Так, в частности, возникла вспышка в китайском мегаполисе Гуанчжоу, где посетитель ресторана, оказавшийся бессимптомным носителем, заразил несколько человек за соседними столиками. В условиях плохой вентиляции «вирусный аэрозоль» от говорившего и дышавшего носителя накапливался в воздухе, а мощно дувший кондиционер лишь способствовал рециркуляции вирусных капель.

Фактор «пятнадцати минут»

А именно длительное — от 15 минут и дольше — общение без маски с возможным носителем на расстоянии менее 2 метров, в том числе на улице.

Впрочем, если этот носитель с явными симптомами, чихает и кашляет, то заразиться от него можно за секунды, предупреждают медики.

Фактор «караоке»

Скоростное распространение вируса происходит на массовых мероприятиях, где люди громко разговаривают, поют, глубоко дышат, как, скажем, в спортзалах, на концертах, конференциях, вечеринках, в караоке-барах. В таких условиях даже один инфицированный человек становится «суперразносчиком», который может за очень короткое время заразить множество людей вокруг.

Кстати, согласно недавнему исследованию, опубликованному на платформе Wellcome Open Research, 10% людей с коронавирусом ответственны за 80% заражений.

Самые уязвимые

Отдельно стоит сказать про риск получить тяжелую форму ковида, которая грозит летальным исходом. Кому нужно особенно беречься?

Хотя ВОЗ , Университет Джонса Хопкинса и клиника Мэйо по-прежнему относят к самой уязвимой категории людей старше 60-65 лет (и особенно старше 85-ти), в Европе эту группу существенно расширили. По данным Европейской системы эпиднадзора, риск госпитализации резко возрастает начиная уже с 30 лет, а риск летального исхода — с 50 лет.

Что касается общего здоровья, то все как и было: больше всего рискуют люди с легочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями печени или почек и ожирением.

Причем те же условия, которые несут умеренный риск заражения для здорового человека, будут представлять высокий риск для нездорового.