Названы факторы, ведущие к заболеванию COVID-19

БЕРЛИН, 3 июл — РИА Новости. Существуют два главных фактора, которые действительно ведут к инфицированию коронавирусной инфекцией COVID-19, вызванной SARS-CoV-2, заявил в интервью РИА Новости один из ведущих немецких вирусологов, директор института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета, профессор Хендрик Штрик (Hendrik Streeck).

"Существуют два фактора, которые специфичны для респираторных вирусов или для коронавирусов, которые способствуют инфекции. Это близость и время. Если вы находитесь рядом с инфицированным человеком и проводите с ним много времени, тогда, скорее всего, происходит заражение. Опасность заражения дополнительно усиливается в закрытых помещениях, поскольку отсутствие ветра и солнца означает, что капельки вируса могут лучше сохраняться в воздухе",

— заявил специалист.

Он добавил, что защитные маски эффективны во время пандемии коронавируса, "могут уменьшить опасность заражения SARS-CoV-2", однако только в том случае, если их носят правильно. Если маска "используется неправильно, если ее носят в течение нескольких недель, не стирая, постоянно прикасаются к ней", то она становится "питательной средой для бактерий и грибков", что может вызвать новые осложнения.

"Дезинфекция играет второстепенную роль, потому что SARS-CoV-2 — это воздушно-капельная инфекция, а не контактная. Однако, если человек чихает или кашляет в руку, а затем открывает дверь, может быть инфицирование, если коснуться затем (после касания ручки двери следом за больным человеком, не соблюдавшим гигиену рук — ред.) еще и до слизистых оболочек. Но это не главный маршрут передачи",

— считает эксперт.