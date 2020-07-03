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Названы два главных фактора, ведущие к заболеванию COVID-19 

РИА Новости 2 часа назад
Названы факторы, ведущие к заболеванию COVID-19
Фото: РИА Новости
БЕРЛИН, 3 июл — РИА Новости. Существуют два главных фактора, которые действительно ведут к инфицированию коронавирусной инфекцией COVID-19, вызванной SARS-CoV-2, заявил в интервью РИА Новости один из ведущих немецких вирусологов, директор института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета, профессор Хендрик Штрик (Hendrik Streeck).
"Существуют два фактора, которые специфичны для респираторных вирусов или для коронавирусов, которые способствуют инфекции. Это близость и время. Если вы находитесь рядом с инфицированным человеком и проводите с ним много времени, тогда, скорее всего, происходит заражение. Опасность заражения дополнительно усиливается в закрытых помещениях, поскольку отсутствие ветра и солнца означает, что капельки вируса могут лучше сохраняться в воздухе",
— заявил специалист.
Он добавил, что защитные маски эффективны во время пандемии коронавируса, "могут уменьшить опасность заражения SARS-CoV-2", однако только в том случае, если их носят правильно. Если маска "используется неправильно, если ее носят в течение нескольких недель, не стирая, постоянно прикасаются к ней", то она становится "питательной средой для бактерий и грибков", что может вызвать новые осложнения.
"Дезинфекция играет второстепенную роль, потому что SARS-CoV-2 — это воздушно-капельная инфекция, а не контактная. Однако, если человек чихает или кашляет в руку, а затем открывает дверь, может быть инфицирование, если коснуться затем (после касания ручки двери следом за больным человеком, не соблюдавшим гигиену рук — ред.) еще и до слизистых оболочек. Но это не главный маршрут передачи",
— считает эксперт.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались. В настоящее время вакцины от SARS-CoV-2 не существует, многие страны мира ввели экстренные меры в связи с распространением заболевания.
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Коронавирус , ВОЗ , РИА Новости
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