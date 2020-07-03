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Курение кальяна может спровоцировать риск заражения COVID-19 

runews24.ru 3 часа назад
Курение кальяна провоцирует риск заражения COVID-19
Фото: runews24.ru
Как известно, в марте 2020 года по поручению Правительства России в регионах запретили курение кальянов в общественных местах. Во избежание заражения коронавирусной инфекцией, несмотря на постепенное снятие ограничений, кальяны до сих пор остаются под запретом.
По словам главного врача Севастопольского противотуберкулезного диспансера, в связи с попаданием аэрозоля внутрь дыхательных путей во время курения кальяна происходит раздражение дыхательных путей, что провоцирует сильный кашель и чихание. Если в тесном помещении есть люди, раздражающие свои дыхательные пути, создается аэрозоль с риском инфекционного заболевания.
Снятие запрета на курение кальяна возможно только на четвертом этапе снятия ограничительных мер.
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Коронавирус , Правительство РФ
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