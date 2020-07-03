Курение кальяна провоцирует риск заражения COVID-19

Как известно, в марте 2020 года по поручению Правительства России в регионах запретили курение кальянов в общественных местах. Во избежание заражения коронавирусной инфекцией, несмотря на постепенное снятие ограничений, кальяны до сих пор остаются под запретом.

По словам главного врача Севастопольского противотуберкулезного диспансера, в связи с попаданием аэрозоля внутрь дыхательных путей во время курения кальяна происходит раздражение дыхательных путей, что провоцирует сильный кашель и чихание. Если в тесном помещении есть люди, раздражающие свои дыхательные пути, создается аэрозоль с риском инфекционного заболевания.

Снятие запрета на курение кальяна возможно только на четвертом этапе снятия ограничительных мер.