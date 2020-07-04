Ученые сообщили, что коронавирус слабеет

Специалисты считают, что скоро COVID-19 станет не опаснее, чем ОРЗ.

Коронавирус слабеет с каждой новой мутацией. Не исключено, что впоследствии он будет не опаснее ОРЗ. К такому выводу пришли ученые из разных стран.

«Разные исследовательские группы проводят исследования, которые доказывают, что вирус терпит изменения. В настоящее время известно порядка 200 мутаций этого вируса, которые циркулируют на территории всего мира»,

— объяснила «Звезде» ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Людмила Алимбарова.

По словам специалистов, насколько тяжело человек переносит заболевание, зависит и от типа коронавируса и от иммунитета больного. Что касается распространения COVID-19, то летом, в условиях жары и низкой влажности, он менее живуч. Если зимой инфекция держится на поверхностях 3-4 часа, то летом — примерно 30 минут.