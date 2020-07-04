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Ученые сообщили об ослабевании коронавируса с каждой мутацией 

ТК «Звезда» и ещё 2 1 час назад
Ученые сообщили, что коронавирус слабеет
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты считают, что скоро COVID-19 станет не опаснее, чем ОРЗ.
Коронавирус слабеет с каждой новой мутацией. Не исключено, что впоследствии он будет не опаснее ОРЗ. К такому выводу пришли ученые из разных стран.
«Разные исследовательские группы проводят исследования, которые доказывают, что вирус терпит изменения. В настоящее время известно порядка 200 мутаций этого вируса, которые циркулируют на территории всего мира»,
— объяснила «Звезде» ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Людмила Алимбарова.
По словам специалистов, насколько тяжело человек переносит заболевание, зависит и от типа коронавируса и от иммунитета больного. Что касается распространения COVID-19, то летом, в условиях жары и низкой влажности, он менее живуч. Если зимой инфекция держится на поверхностях 3-4 часа, то летом — примерно 30 минут.
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Коронавирус , COVID-19 , Минздрав РФ
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