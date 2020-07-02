Врач объяснил призыв перестать бороться с пандемией

Телеведущий и медик Александр Мясников заявил, что не призывал россиян перестать бороться с коронавирусом, просто СМИ неправильно истолковали его слова и практически назвали его Covid-диссидентом, передает Федеральное агентство новостей.

Он отметил, что беспокоится за здоровье тех, кто и так подвержен опасности. В первую очередь, о гипертониках, диабетиках, сердечниках и больных онкологией гражданах. При этом он подчеркнул, что людям предстоит жить с коронавирусом до тех пор, пока не переболеют 60–70% населения.

«Только так мы приобретем коллективный иммунитет (или вакцина окажется эффективной и безопасной для массового применения, что пока не факт). Что необычного для врача вы видите в том, что он беспокоится о здоровье людей, больных гипертонией, диабетом, стенокардией, онкологией, холециститом? Что призывает сохранить медицинскую помощь и для них тоже?»

— заметил Мясников.

По его мнению, люди тратят много сил на инфекцию, которая по масштабам не сравнится даже с эпидемией.